YÖK Başkanı Erol Özvar Açıklamada Bulundu

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN CAZİBE MERKEZİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin son yıllarda büyük gelişmeler kaydederek uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti. Özvar, “Uluslararası öğrenci hareketliliği Türkiye tarihinin en üst seviyelerinde” şeklinde konuştu. Elazığ, Malatya ve Gaziantep’teki incelemelerinin ardından Şanlıurfa’ya geçen Özvar, Harran Üniversitesi’ni ziyaret etti. Burada Rektör Mehmet Tahir Güllüoğlu’ndan üniversitede gerçekleştirilen akademik çalışmalar hakkında detaylar aldı ve akademisyenlerle bir araya geldi.

ÜNİVERSİTELERE ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK VURGUSU

Özvar, üniversitelerin uluslararası görünürlüklerine daha çok önem vermelerini gerektiğini belirtti. Bu yaklaşımın üniversitelerin uluslararası öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmesini sağlayacağını söyledi. Özvar, “Yükseköğretimin uluslararasılaşması bir yandan ülkemizin yumuşak gücüne ve bilim diplomasisine hizmet ederken bir taraftan da ekonomimize önemli katkı sağlıyor. Ülkemizde yaklaşık 200 ülkeden 350 bini aşkın uluslararası öğrenci var. Neredeyse tamamı kendi imkanlarıyla okuyor. Ticaret Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye’ye bıraktıkları döviz 3 milyar doları geçiyor” ifadelerini kullandı. Harran Üniversitesi’nin bilişim ve yazılım alanındaki çalışmalarına da dikkat çekerek, “Bu alanlardaki bilgi ve tecrübenizi diğer üniversitelerle de paylaşın, öncü olun” diye ekledi.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET VE TAVSİYELER

Şanlıurfa’da bulundukları sırada üniversite öğrencileriyle bir kahvaltı programında da bir araya gelen Özvar, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. “Gençlerimiz yeni dijital teknolojileri ve yapay zekayı yakından takip ediyor, yabancı dil bilmenin öneminin farkındalar” diyen Özvar, öğrencilere üniversite hayatını kampüsle sınırlı tutmamaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca staj imkanlarından faydalanmaları, sosyal ve kültürel hayata aktif bir şekilde katılmaları, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları ve Bilim İletişimi Ofisi etkinliklerine katılmaları konusunda önerilerde bulundu.

TARİHİ YERLERİN ZİYARETİ

Özvar, ziyaretleri sırasında Türkiye’nin en büyük kapalı alan ve sergi salonu olan Şanlıurfa Müzesi ile 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nı inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca Balıklı Göl ve Halfeti gibi bölgeleri de gezerek gözlemlerini derinleştirdi.