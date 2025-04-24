Yök Başkanı Erol Özvar, Kktc’ye Gitti

YÖK BAŞKANI KKTC’YE RESMİ ZİYARET YAPTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti. Özvar, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun daveti üzerine KKTC’de temaslarda bulunuyor. Ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “KKTC Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun davetine icabetle KKTC’yi ziyaret ediyoruz” dedi. Özvar, Türkiye ile KKTC yükseköğretim sistemleri arasındaki etkileşimi güçlendirme ve iş birliği çalışmalarını artırma amacında olduklarını belirtti.

İKİ ÜLKE AÇISINDAN OLUMSUZ SONUÇLAR

Prof. Dr. Erol Özvar, sözlerine devam ederek, “İnanıyorum ki, ziyaretimiz iki kardeş ülke açısından fevkalade olumlu, kaliteli, hayırlı sonuçlar doğuracaktır” şeklinde ifade etti. Yükseköğretim Kurulu olarak KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve KKTC’deki üniversitelerin rektörleriyle genişletilmiş üniversiteler toplantısına katıldıklarını aktardı. KKTC üniversitelerinin uluslararası görünürlük ve repütasyon açısından Türkiye’deki üniversitelerle aynı standartları hedeflemesi gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI BİLİMSEL DOKÜMAN ÜRETİMİ

Özvar, “Uluslararası bilimsel doküman üretiminde rekabet üretemezsek arzu ettiğimiz hedeflere varamayız” diye belirtti. Türkiye’deki yükseköğretim kalite güvence sistemine dair tecrübeleri KKTC’li üniversitelerle paylaşacaklarını ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yönlendirmeleriyle dijitalleşme konusundaki önemli adımları da aktardı.

DİJİTALLEŞME ADIMLARI

YÖK Başkanı, YÖKSİS üzerinden gerçekleştirdikleri iş birliğinden önemli sonuçlar elde ettiklerini özellikle vurguladı. Bilişim alanındaki ortak çalışmalarını daha da geliştirmeyi planladıklarını dile getirirken, “Verisine sahip çıkamayan üniversitesine sahip çıkamaz” dedi.