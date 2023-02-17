YÖK Başkanı: Kararlar Nisan’da yeniden ele alınacak

YÖK Başkanı Erol Özvar, uzaktan eğitim ile ilgili kararın Nisan ayında yeniden ele alınacağını duyurdu.

“Türkiye’deki örgün öğrencilerin toplam yüzde 15’i ya bölgede ikamet etmekte ya da bu bölgede eğitim almaktadır. Öğrencilerimiz ve personelimiz arasında maalesef kayıplarımız bulunmaktadır.

Neredeyse bütün üniversitelerimiz depremden etkilenmiş paydaşlarıyla doludur. Kampüslerimiz barınma ve ikamet anlamında önemli bir rol almıştır. Tıp ve mühendislik fakültelerinden gönüllü elemanların halen bölgedeki çalışmalarını da izliyoruz.

Bundan sonraki süreçte üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz önemli rolleri olacaktır.

2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümleri için bir dizi kararlar aldık.

Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de uygulanabilecektir.”