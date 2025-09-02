YÖK Başkanı Özvar’dan Kayıt Açıklaması!

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU SÜREÇLERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül’de başlayan üniversite e-kayıt süreci hakkında detaylı bilgiler sundu. Özvar, öğrencilere yönelik kayıt tarihlerini belirtti.

KAYIT TARİHLERİ VE ÖNERİLER

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak” dedi.