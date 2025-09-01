YÖK Başkanı Özvar’dan Kayıt Duyurusu!

Gündem

YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNDAN KAYIT DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül tarihinde başlayan üniversite e-kayıt süreci hakkında önemli bilgiler verdi. Özvar, bu sürecin detaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

KAYIT TARİHLERİNE DİKKAT

YÖK Başkanı Özvar, “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak,” ifadelerini kullandı. Müstakbel öğrencilerden, “Yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum,” diyerek onları kaydolmaya teşvik etti. Özvar, öğrencileri üniversitelerde görmenin kendileri için “büyük bir mutluluk” olacağını da sözlerine ekledi.

