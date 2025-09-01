Gündem

YÖK Başkanı Özvar, Kayıt Süresini Açıkladı

yok-baskani-ozvar-kayit-suresini-acikladi

YÖK BAŞKANINDAN E-KAYIT AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül’de başlayan üniversite e-kayıt sürecine dair önemli bilgilendirmelerde bulundu. Özvar, e-kayıt sürecinin ayrıntılarını paylaştı.

KAYIT SÜRECİ 5 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

YÖK Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak.” ifadesini kullandı. Özvar, üniversiteye yerleşen öğrencilere seslenerek, “Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak.” şeklinde duygularını ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Hüdaverdi Tatlıbal, Sarımsak Satarak Öldürüldü

Ankara'da sokakta sarımsak satan Hüdaverdi Tatlıbal, husumetlisi tarafından aracında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Flaş

Ülkede Üç Yangın Sürüyor!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, Bartın Ulus ve Çanakkale-Ayvacık’taki alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.