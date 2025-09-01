YÖK Başkanı Özvar, Kayıt Süresini Açıkladı

YÖK BAŞKANINDAN E-KAYIT AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül’de başlayan üniversite e-kayıt sürecine dair önemli bilgilendirmelerde bulundu. Özvar, e-kayıt sürecinin ayrıntılarını paylaştı.

KAYIT SÜRECİ 5 EYLÜL’E KADAR DEVAM EDECEK

YÖK Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak.” ifadesini kullandı. Özvar, üniversiteye yerleşen öğrencilere seslenerek, “Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak.” şeklinde duygularını ifade etti.