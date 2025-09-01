Gündem

Yök Başkanı Özvar Kayıtları Duyurdu

Yükseköğretim Kurulu Başkanı’ndan Bilgilendirme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül tarihinde başlayan üniversite e-kayıt süreci hakkında bilgi verdi.

Kayıt Süreci Detayları

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Kayıtlar 5 Eylül’e kadar sürecek; e-kayıtlar ise 3 Eylül’e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak.”

