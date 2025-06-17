YÖK Başkanı, Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine Konuştu

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İsrail’in İran ile yaşadığı gerilim ve Gazze’ye yönelik saldırıları hakkında önemli yorumlarda bulundu. Özvar, “Bölgesel ve küresel barış ve istikrarı desteklemek için sorumluluk almalıyız. Yükseköğretim altyapısı ciddi şekilde etkilenen ülkelere mevcut tüm yardımı sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur.” ifadesini kullandı. İstanbul Kongre Merkezi’nde YÖK ile Times Higher Education (THE) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi”nin açılışı yapıldı. Özvar, kongrenin önemli bir zaman diliminde, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının arttığı bir süreçte gerçekleştirildiğini ve bu saldırganlığın sona ermesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Özvar, “İsrail’in aynı zamanda Gazze’de devam eden trajedinin de sorumlusudur. Okulların ve üniversitelerin sistematik şekilde hedef alınması, Filistinli gençlerin temel eğitim haklarından mahrum edilmesi önemli bir durum.” dedi. Ayrıca, bu saldırıların hep birlikte kınanması gereken bir durum olduğunu belirtti. “Uluslararası yükseköğretim camiasını, akademik özgürlük ve insan haklarını açık ve güçlü şekilde savunmaya çağırıyoruz. Dünyanın dört bir yanından yükseköğretim liderleri olarak bu zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği yapmamız kritik önem taşımaktadır.” şeklindeki sözleriyle, Yükseköğretim camiasının tepkisini dile getirdi.

KÜRESEL SORUNLAR VE YÜKSEKÖĞRETİMİN ROLÜ

Doğal kaynakların tükenmesi, savaş ve doğal afetlerin yol açtığı yıkımlar gibi insani krizlerin artık münferit meseleler olmaktan çıktığını dile getiren Özvar, yükseköğretimin küresel sorunların çözümünde merkezde yer alması gerektiğini ifade etti. “Çevresel bozulma, sosyal adaletsizlik ve küresel istikrarsızlık çağında, kolektif bilgi ve uyumlu eylem, her zamankinden daha önemlidir.” diyen Özvar, kongrenin bu konuları tartışmak için bir forum sunduğunu vurguladı.

Özvar, Türkiye’de yükseköğretim alanında sağladıkları bilimsel ve yenilikçi eğitim fırsatlarına dikkat çekerek, uluslararasılaşmanın stratejik hedefleri arasında yer aldığını belirtti. “Hedefimiz, Türk yükseköğretimini entelektüel hareketlilik ve dünya çapında ortaklıklar için merkez haline getirmektir. Türkiye, şu anda uluslararası öğrenci kabulünde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor.” dedi. Bunun yanı sıra, araştırmacılar ve öğretim üyeleri için cazip seçenekler oluşturmayı planladıklarını aktardı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Dijital devrim ve yapay zekanın eğitimin geleceğini şekillendirdiğine dikkat çeken Özvar, birçok üniversitede yeni lisans ve ön lisans programları açıldığını söyledi. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün Türk yükseköğretim sektörü için önemli öncelikler arasında olduğunu ifade etti. “Kurumlarımız, çevre bilincini teşvik ederek ve yeşil kampüsler geliştirerek öğrencilerini küresel sürdürülebilirlik sorunlarıyla yüzleşmeye hazırlıyor.” diye ekledi.

SIFIR ATIK PROJESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMPÜS PROJESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin önemine vurgu yapan Özvar, projenin sağladığı kazanımları aktardı. Ayrıca, YÖK’ün üniversite kampüslerini sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu hale getirmek için Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Projesi’ni duyurdu. Kongrenin 19 Haziran’da sona ereceği de bilgisi verildi.