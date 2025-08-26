YÖK Başkanı, TR-YÖS’le Öğrenci Alınıyor

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, uluslararası öğrencilerin Türkiye’de öğrenim süreçleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Özvar, “Uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleşmektedir. Bu öğrenciler YKS kontenjanlarını kesinlikle kullanmamakta, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları YKS’ye başvurabilmektedir” şeklinde bilgi verdi.

SOSYAL MEDYA DEZENFORMASYONUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başkan Özvar, sosyal medyada dolaşan “ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği” iddialarının tamamen asılsız olduğunu belirtti. Özvar, uluslararası öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadıklarına dikkat çekerek, bu öğrencilerin kabul oranının mevcut öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 5’i civarında olduğunu ifade etti. Özvar, “Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile belirlenmektedir” diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

ÜLKELER ARASI DOSTLUK KÖPRÜLERİ

Erol Özvar, Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrencilerin, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarının büyük bir önem taşıdığını belirtti. Özvar, “Bugün 194’ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır” ifadesini kullandı. Kamuoyuna, resmi kurumların bilgilerine itibar edilmesi ve asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.