YÖK Başkanı: Yüz yüze eğitme geçildi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, yeni akademik yılına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yeni dönemde sağlık koşullarında herhangi bir değişimin olmaması durumunda tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni akademik yılda sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa üniversitelerde tamamen yüz yüze eğitime geçileceğini ifade ederek, “YÖK olarak, değerli rektörlerimizle birlikte yeni akademik yılda artık, yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini duyurmak isterim” dedi.