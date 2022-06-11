YÖK Başkanı’ndan açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AYT ve TYT’ye girecek öğrenci ve velilere seslendi.

Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamalarından satır başları şöyle; İnanıyorum ki öğrencilerimiz bu sınavı güzelce başaracaklardır. Bu sene TYT ve AYT’de topla 3 milyon 250 bin öğrencimiz var. Bunların önemli bir kısmı TYT’ye giriyor. AYT’ye de ayrıca giren öğrencilerimiz var. Yabancı dil sınavına giren öğrencilerimiz var. Şimdiden kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bu sınavı en güzel şekilde halledecekler.

Bence çok olumlu oluyor. Öğrencilerimizden aldığımız ailelerinden aldığımız izlenimler aslında barajın büyük ölçüde psikolojik bariyeri de kaldırdığını gösteriyor. Öğrenciler barajı aynı zamanda psikolojik bariyer olarak görüyor. Baraj niçin kalktı? Barajın aslında kalkmasının çok basit mantığı var. Biz daha fazla sayıda tercih tabanını artırmak, genişletmek istiyoruz. Kalite üniversite kapılarında başlar. Üniversiteye girdikten sonra biz yükseköğretime katılan öğrencilerin kaliteli eğitiminden söz edebiliriz.

Gerek TYT, gerek AYT… Bu sınavlarda barajların kalkması olumsuz psikolojinin dağılmasına öncelikle yardımcı olacak. İkincisi şu… Çok sayıda öğrencinin kendi içinde rekabet etmesini sağlayacağız. Rekabet artacak. Üçüncü olarak; geçen seneler ve ondan önceki seneler öğrenciler nasıl sınavda başarılı olmuşlarsa bu sene de aynı başarı kriterleri geçerlidir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında sınavı daha dinamik hale getirmek. Yani sınavı başarı sıralamasına göre tanzim etmek olmuştur. Ama sınavın içeriğiyle ilgili her hangi bir değişiklik yok. Ne soru kalitesinde, ne soru sayısında, ne soruların niteliğinde… Her hangi bir değişiklik yok.

Önemli bir değişiklik daha yaptık. O da sınav süresini 30 dakika kadar uzattık. Biraz daha fazla vakit, daha fazla düşünme, daha hızlı düşünürken hata yapmama ihtimaline karşı aslında herkese tanınan bir hak bu. Çok başarılı öğrencilere değil, daha az başarılı öğrencilere de tanınan bir hak. Bu açıdan 30 dakika psikolojik olarak da öğrencilerin motivasyonunu artırdığını gözlemliyoruz.