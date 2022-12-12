YÖK Başkanı’ndan açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, kendi dilini işlemeyen üniversitelerin dünyaya bir söz söyleme imkanının da olmayacağını vurguladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Türkiye orijinli makale sayısının gün geçtikçe artıyor olması fevkalade önemli olmakla birlikte; Türkiye’deki üniversitelerin kendi dilimizde yayın yapmaları da en az uluslararası yayın dilinde yapılan makaleler kadar önemlidir. Kendi dilini işlemeyen, zenginleştiremeyen, bilimsel bir yayın aracı olarak kullanmayan üniversitelerin uzun vadede dünyaya bir söz söyleme imkanı olmayacaktır” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da kurul binasında düzenlenen ‘Üniversite Dergileri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı 2022’ programına katıldı. Çalıştayda konuşan Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin temel amacının yalnızca bilimsel araştırmalar yapmak olmadığını, aynı zamanda bu araştırmaların tüm bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledi. Akademik yayıncılığın dünyada büyük bir ticari faaliyet alanı olduğunu ve yıllık 20 milyar doları aşan bir ciroya sahip olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özvar, “Bir yanda akademisyenler üzerinde ‘yayın yap veya yok ol’ şeklinde bir yayın baskısı, öte yandan akademisyenlerin emeğine dayalı devasa bir sektör söz konusudur. Dünyadaki akademik yayıncılığın mevcut durumuna ilişkin ciddi eleştiriler var olup, muhtelif kurum ve kuruluşlar alternatif arayışları desteklemektedir. Bununla birlikte yüksek bütçeli yayınevlerininin ticari amaçla yürüttüğü platformlara sahip dergiler, bilimsel makalelere halen baskın bir şekilde ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

‘ELEKTRONİK YAYINCILIĞA GEÇİLMİŞ OLMASI ÖNEMLİ’

Küresel ölçekli yayınevlerine ait dergiler ile üniversite dergilerinin rekabet etmesinin güç göründüğünü ancak üniversite dergilerinin birçok avantajı bulunduğunu kaydeden Özvar, “Bu avantajların başında, TÜBİTAK’ın ‘DergiPark’ gibi öncü ve kolaylaştırıcı projeleri sayesinde üniversite dergilerinin tamamına yakınının erişime açık olması, ticari kar amacı gütmemesi ve genç akademisyen nüfusumuzla daha dinamik bir makale işletim süreci işletebilme potansiyeline sahip olması gelmektedir. Arşivleme, koruma, bilgi erişimi ve maliyet sorunları sebebiyle basılı yayıncılığın yerini giderek dijital yayıncılık alırken, üniversite dergilerinin pek çoğunun elektronik yayıncılığa geçmiş olması önemli bir durumdur” diye konuştu.