YÖK Başkanı’ndan açıklama geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ülkede tıp öğrenimi gören 110 bin öğrenci olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Sağlık hizmetleri harcamalarında meydana gelen genişlemenin yanı sıra sağlık hizmetlerine ayrılan mali kaynakların sınırlı bir çerçevede kalması, sağlık hizmetleri sunan kurumların maliyet yapılarını kontrol altına alma ve kaynakların daha etkin kullanılacağı verimli finansal yöntemleri ortaya koyma gereksinimini gündeme taşımaktadır” dedi.

YÖK’te, ‘Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayın açılışında konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, yükseköğretim kurumlarında aktif olarak tıp eğitimi ve öğretiminin sürdürüldüğü 91 devlet üniversitesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özvar, devlete ait tıp fakültelerinde 92 bini aşkın öğrenci, vakıf üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde ise 18 bini aşkın öğrencinin hekim olmak için öğrenim gördüğünü belirterek, Türkiye’de 110 bini aşkın öğrencinin hekim olabilmek için gayret ettiğini kaydetti.

Toplumsal ve ekonomik gelişmenin en temel ögelerinden birinin; sağlık hizmetlerinin yaygın, erişilebilir ve etkin sunumunu gerçekleştirebilmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özvar, “Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti, son yıllarda dünya ölçeğinde örnek kabul edilen yaygın bir sağlık hizmetini aziz milletimize etkin bir şekilde ulaştırmayı başarmıştır. Zengin-fakir, yaşlı-genç demeden bütün toplum kesimlerinin bu sağlık hizmetlerine ulaşabilir olması bu başarının bir başka göstergesidir. Son yıllarda büyük şehirlerde gözlemlenen nüfus yoğunluğu, yaşlı nüfusun artması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması, hızla gelişen sağlık teknolojileri gibi nedenler, bir yandan sağlık harcamalarının artmasına, diğer yandan sağlık hizmetlerinin finansman yapısına hem kamu kesiminde hem de özel kesimde konuya ilişkin tartışmalara ve arayışlara yol açmaktadır. Sağlık hizmetleri harcamalarında meydana gelen genişlemenin yanı sıra sağlık hizmetlerine ayrılan mali kaynakların sınırlı bir çerçevede kalması, sağlık hizmetleri sunan kurumların maliyet yapılarını kontrol altına alma ve kaynakların daha etkin kullanılacağı verimli finansal yöntemleri ortaya koyma gereksinimini gündeme taşımaktadır” dedi.