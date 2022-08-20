YÖK Başkanı’ndan indirim açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerine indirim çağrısında bulundu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin eğitim öğretim ücretlerine yönelik indirim çağrısında bulundu. İndirim yapacak üniversitelere kolaylık sağlayacaklarını belirten Özvar, “Sayı vermemekle beraber bugün de bir kısım vakıf üniversitesi mütevelli heyeti başkanlarıyla görüşerek öğrencilerimize kayıt yapmaya geldiklerinde gerekli desteği vermelerini istedim. Bu konuda destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de Yükseköğretim Kurulu olarak gerekli kolaylıkları göstereceğiz” dedi.

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversitelerine yerleşti. Artan özel üniversite fiyatları sonrası YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, vakıf üniversitelerine çağrıda bulundu.

Özvar, DHA’ya yaptığı açıklamada üniversitelerden fedakarlık beklediğini belirterek, öğrencilere indirim yapacak üniversitelere kolaylık göstereceğini söyledi.

“DESTEK OLAN ÜNİVERSİTELERE KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ”

YÖK Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerine seslenerek, “Bildiğiniz üzere 2022 YKS’da üniversitelerimiz kontenjan üniversitelerinin kontenjanlarında fevkalade oranında bir yerleşim oldu. Bu yerleştirmeden sonra bizim ilk yaptığımız işlerden bir tanesi bilhassa vakıf üniversitelerimizde davette bulunmak sureti ile kayıt yaptırmak isteyen adaylara gerekli kolaylıkları göstermelerini istedik. Ve bu amaçla da birkaç gün önce bildiğiniz üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Vakıf Üniversiteleri Meclisi’nde bir araya geldik. Burada ben vakıf üniversitesinin temsilcileriyle istişare toplantısı yaptım. Onların beklentilerini, sorunlarını dinledim. Buna mukabil biz de Yükseköğretim Kurulu olarak vakıf üniversitelerinden bu sene kayıtlarla ilgili olmak üzere kendilerinden beklentilerimi ilettim. Vakıf üniversitelerinden öğrencilerimize mümkün olduğu ölçüde kayıtlar ve öğrenim ücretleri konusunda destek olmalarını bekledik. Hatta bu konuda TOBB ile birlikte ortak bir karar da açıkladık. Artık biz vakıf üniversitelerimizden almış olduğumuz bu ortak karar gereğince kayıtlara gelen öğrencilerimize, öğrenim ücretleri ve barınma konusunda destek olmalarını bekliyoruz. Bu konuda destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de Yükseköğretim Kurulu olarak gerekli kolaylıkları göstereceğiz” dedi.