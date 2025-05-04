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YÖK, İşçi Olmaz Dedi. TÜRK-İŞ İtiraz Etti

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YÖK’ÜN GÖRÜŞÜ VE ELEŞTİRİLER

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere ilettiği yazıda işçi statüsündeki kamu çalışanlarının, memur statüsündeki çalışanların yöneticisi olamayacağına dair görüş bildirdi. Bu karara itiraz eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, “Emeğin statüsü olmaz.” dedi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Alemdar, “İşçinin yöneticilik yapamayacağına dair ne Anayasamızda ne yasalarımızda bir engel var. Tersine, kamu görevlerinin liyakat esasına göre yürütülmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.” ifadesiyle YÖK’ün bu yaklaşımını eleştirdi. YÖK’ün yazısında sunulan görüşün hukuki bir geçerlilik taşımadığını belirten Alemdar, “Yoruma dayalı, eşitlik ilkesini zedeleyen bir yaklaşımdır.” eleştirisini yaptı.

MÜCADELE SÜRECEK

Tüm yasal yolların kullanılacağını belirten Alemdar, “Gerekirse bu meseleyi en üst makama, Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşıyacağız. Bu anlayışın önüne geçmek, haklarımızı korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadesiyle kararlılık vurgusu yaptı.

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