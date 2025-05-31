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YÖK, Rektörlere Ödeme Yasağı Bildirdi

REKTÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), rektörlere döner sermaye gelirleri dışında herhangi bir ek ödeme yapılmadığını duyurdu. Bu kapsamda üniversitelerin teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakler üzerinden elde edilen gelirler sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ücretleri gibi ödemelerin yapılmadığı ifade edildi. YÖK’ten gelen açıklamada, rektörlerin aldığı yönetici payı ve aylık gelirleri hakkında çıkan yorumların dikkatle incelendiği belirtildi.

ÜCRET SINIRLAMALARI VE MEVCUT DÜZENLEMELER

Açıklamaya göre, rektörlere ödenen yönetici payı miktarı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesinin (f) fıkrası hükümleri çerçevesinde belirleniyor. Söz konusu hükme dayanarak, rektörlere döner sermaye dışındaki gelirlerden ek bir ödeme yapılması mümkün olmuyor. Ayrıca, üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu haricinde Sayıştay tarafından yıllık mali denetime tabi olduğu da kaydedildi. Mevzuata aykırı yapılan her türlü ödemenin iadesini gerektirdiği, bu duruma yol açan kişiler hakkında da idari ve cezai işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

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