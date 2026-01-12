YÖK’ten 3 Yılda Mezuniyet Modeli Gelişimi

Yükseköğretim Kurulu, üniversite mezuniyet modeli üzerinde üç yıl süren bir çalışma yürütüyor. Yapılan yeni düzenlemeye göre, akademik takvim, 12-14 haftalık dönemlerle 3 sömestr halinde düzenlenecek ve ağustos ayında sona erecek. Bu modelin daha çok sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve işletme gibi alanlarda hayata geçirilmesi planlanırken, tıp fakültelerinde uygulanmayacağı belirtiliyor. Amaç, öğrencilerin yurt dışındaki yüksek lisans programlarına admission sağlamaları ve istihdama daha erken katılımlarını kolaylaştırmak olarak ifade ediliyor. Ancak uzmanlar, bu durumun öğrencilerin sosyal gelişiminde sorunlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

YAZ TATİLİ BİR AYA DÜŞECEK

Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, mevcut durumda güz ve bahar döneminde yaklaşık 5 aylık iki eğitim dilimi uygulandığını belirterek, yeni düzenlemeyle bu dilimlerin 3 aya indirgeneceğini ifade etti. Kösegil, “Yapılan çalışma ile bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilip güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yapılacağı, yaz tatili dediğimiz o 2-2,5 aylık döneminde bir aya düşürüleceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor,” dedi. Uzman, bu değişikliğin gençlerin erken yaşta iş hayatına adım atmalarını hedefleyen bir çalışma olduğunu vurguladı.