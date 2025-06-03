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YÖK’ten İstanbul Rektörü’ne Soruşturma İddiası

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YÖK’ÜN MÜDAHALESİ VE İDDİALAR

Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu’nun İstanbul Üniversitesi’ne dair mali ve idari işlemlerle ilgili usulsüzlük ve hukuk dışı uygulamaların araştırılması kararı aldığına dair çeşitli iddialar gündeme geldi. Bu çerçevede, Rektör Zülfikar ve özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen on ayrı başlık altında ifade edilen iddialara ilişkin bilgi ve belgelerin talep edildiği iddia ediliyor.

REKTÖR HAKKINDAKİ DURUM

Gelen bilgilere göre, Yükseköğretim Kurulu’nun Zülfikar hakkında herhangi bir soruşturma yürütmediği öğrenildi. Bu durum, iddiaların doğruluğuna dair belirsizlik yaratıyor ve üniversitedeki süreçlerin nasıl şekilleneceği merak konusu oluyor.

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