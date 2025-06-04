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Yök’ten İstanbul Üniversitesi’ne Soruşturma İddiası

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ÇİFTE İDDİA ÜZERİNE YÖK’ÜN GİRİŞİMİ

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu’nun, İstanbul Üniversitesi’ndeki mali ve idari işlemlerle ilgili usulsüzlük ve hukuka aykırı uygulamaların araştırılmasına yönelik kararlar aldığı iddiaları gündeme geldi. Bu bağlamda, Rektör Zülfikar ile özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan belirlenen 10 ayrı başlıkta yer alan iddialarla ilgili bilgi ve belgelerin talep edildiği ileri sürüldü.

YÖK’ÜN DURUMU VE AÇIKLAMALARI

Ancak edinilen bilgilere göre, YÖK’ün Zülfikar aleyhinde herhangi bir soruşturma yürütmediği öğrenildi. Bu durum, iddiaların gerçekliği konusunda net bir belirsizlik taşırken, ilgili otoritelerin konuyla ilgili söyleyecekleri merak ediliyor.

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