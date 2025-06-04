YÖK’ten Soruşturma Idiaları Hakkında

USULSUZLUK İDDİALARI HAKKINDA YENİ BİLGİLER

Yükseköğretim Kurulu Denetleme Kurulu’nun İstanbul Üniversitesi ile ilgili mali ve idari işlemlerde usulsüzlük ve hukuka aykırı uygulamalarla ilgili soruşturma yapma kararı aldığına dair bazı iddialar gündeme gelmişti. Bu çerçevede, Rektör Zülfikar ve özel kalem müdürü Yusuf Yüceyaltırık’tan, belirlenen on ayrı başlık altındaki iddialarla ilgili bilgi ve belge talep edildiği iddia edilmişti.

REKTÖR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA DURUMU

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Yükseköğretim Kurulu’nun Zülfikar hakkında herhangi bir soruşturma yürütmediği ortaya çıktı.