Yökdil/2 Sonuçları Bugün Duyuruldu

YÖKDİL/2 PUANLARI BUGÜN AÇIKLANDI

Bugünden itibaren YÖKDİL/2 puanlarını öğrenmek mümkün hale geldi. Akademik kariyer hedefleyen adaylar için oldukça önemli olan YÖKDİL sonuçları, yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında kullanılabiliyor. ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden adaylara sunulan YÖKDİL/2 sınav sonuçlarına ulaşmak için, T.C. kimlik numarası ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi ile sorgulama yapılabiliyor. Bu sayede “YÖKDİL sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtı bulunurken, “Nasıl öğrenilir?” sorusu da netleşmiş oldu.

SONUÇLARIN SORGULANMASI İÇİN GEREKENLER

2025-YÖKDİL/2 sınavı Temmuz ayında gerçekleştirildi ve adaylar, sonuçlarını öğrenmek için yaklaşık bir aylık bekleme süresinin ardından bugün erişim sağlayabiliyor. Sonuç sorgulama işlemleri için adayların oluşturulan platforma, yani sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Buradan, T.C. kimlik numarası ve AİS şifresi kullanılarak yapılan sorgulama ile sınav puanı, doğru-yanlış sayıları ve geçerlilik süresi görüntülenebiliyor.

YÖKDİL PUANININ ÖNEMİ

YÖKDİL puanı, akademik kariyerin yanı sıra belirli kamu kurumlarında dil tazminatı başvurularında da kabul ediliyor. Bu nedenle bugün açıklanan sonuçlar, pek çok adayın geleceğini doğrudan etkiliyor.