YÖKDİL Puanı 5 Yıl Geçerli

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ

Akademik kariyer planları yapan bireyler için YÖKDİL puanının geçerlilik süresi oldukça önemlidir. “YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli?” sorusuna net bir yanıt vermek, adayların ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamaktadır. Yüksek lisans ve doktora başvurularında YÖKDİL puanı, sınav tarihinin ardından 5 yıl boyunca geçerli olmaktadır.

PUSULU GÖREVLİLİKLERDE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ya da uzman gibi akademik pozisyonlara başvurularda YÖKDİL puanının herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Bu kadrolara başvururken, geçmişte alınmış YÖKDİL puanları hâlâ kullanılabiliyor.

ÜNİVERSİTE VE PROGRAMLARA GÖRE FARKLI GEÇERLİLİK

Bazı üniversiteler veya programlar, genel geçerlilik süresi olan 5 yılı daha kısa olarak (örneğin 2–3 yıl) belirleyebiliyor. Başvuru yapmadan önce adayların, başvuracakları kurumun yönetmeliklerini mutlaka incelemeleri gerekli. Beş yıllık geçerlilik süresi sona erdiğinde YÖKDİL puanı, başvuru süreçlerinde geçerliliğini yitiriyor.