Yoksulluk Artışta: Yardıma Muhtaç İnsan Sayısı Artıyor

25 MİLYON KİŞİ YARDIMA MUHTAÇ: AŞIRI YOKSULLUK REKOR KIRIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri, mevcut durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. 2024 yılı itibarıyla aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 3,6 milyona ulaştı. Her hanede en az 4 kişi olduğu varsayılırsa, bu rakam 14 milyonun üzerinde bireyin aşırı yoksullukla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Sosyal yardım harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 61 artışla 491,7 milyar liraya ulaştı. Ancak bu dev bütçe bile artan yoksulluk karşısında etkili olamıyor. Yüksek enflasyon, sabit ücretli çalışanların gelirini eritirken, orta gelir grubundakiler alt gelir grubuna, alt gelir grubundakiler ise aşırı yoksulluğa kayıyor. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik yapısında köklü bir değişim yaşandığını kanıtlıyor.

SÜREKLİ YOKSULLUK ARTIYOR: ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR RİSK ALTINDA

TÜİK verilerine göre, bu yıl ve önceki üç yıldan en az ikisinde yoksul olanları kapsayan “sürekli yoksulluk” oranı, geçen yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 13,7’ye yükseldi. Yaş gruplarına bakıldığında tablo daha çarpıcı bir hal alıyor: 0-17 yaş grubunda bu oran yüzde 38,9, 18-64 yaş grubunda yüzde 26,3, 65 ve üstü yaş grubunda ise yüzde 23,3. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, yoksulluk riskine karşı en savunmasız gruplar arasında yer alıyor. Bu veriler, sosyal politikaların yetersizliğini ve gelir dağılımındaki adaletsizliği bir kez daha gözler önüne seriyor.

BORÇLULUK ORANI YÜKSEK: HER 2 KİŞİDEN 1’İ BORÇ BATAĞINDA

Türkiye’de borçluluk da alarm verici seviyelere ulaşıyor. TÜİK’e göre, konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 2024’te yüzde 56,8 olarak hesaplandı. Bu oran, geçen yıla göre 1,2 puan azalsa da hala her 2 kişiden 1’inin borçlu olduğunu gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin açıklamasına göre, bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerini zamanında yapamayanların sayısı 2024’te yaklaşık yüzde 39 arttı. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyeti, vatandaşları borç sarmalına itiyor ve bu durum, ekonomik krizin derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

MUTLU AZINLIK: SADECE 14 KİŞİ İNSANCA YAŞAM SÜRÜYOR

TÜİK verileri, her 100 kişiden sadece 14’ünün “mutlu azınlık” sınıfında yer aldığını gösteriyor. Bu grup, faturalarını ödeyebilen, eğlence aktivitelerine katılabilen ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilen bireylerden oluşuyor. Ancak emekliler gibi sabit gelirle yaşayanlar, aldıkları maaş geçimlerine yetmese de istatistiklerde “yardıma muhtaç” sınıfında yer almıyor. Bu durum, resmi verilerin bile gerçek yoksulluk boyutlarını tam olarak yansıtmadığı izlenimini veriyor. Türkiye’de yoksullukla mücadele için acil ve köklü çözümler gerekiyor.