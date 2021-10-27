Asgari ücretin iki bin 825 TL olduğu ülkemizde yoksulluk sınırı 10 bin TL'yi aştı.

Hareketlenen piyasalar ve dolardaki yükseliş vatandaşı vurdu. Yoksulluk sınırı 10.075 TL olarak açıklandı.

Türk-İş’den yapılan açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Gelir yokluğu veya yetersizliği, hanede yaşanan yoksulluğunun temel nedeni olarak kabul edilmelidir. Artan mal ve hizmet fiyatları karşısında gelir düzeyi yetersiz kalmaktadır. Yetersiz gelir düzeyi, yaşamı sürdürebilmek için zorunlu hale gelen tasarrufun gıda harcamasından yapılmasını da beraberinde getirmektedir.

Diğer bir ifadeyle, yoksullaşma açlık şartlarında yaşama riskine de yol açmaktadır. Bu durumda sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenme değil ‘karnını doyurma’ ön plana çıkmaktadır. Buna rağmen, dar ve sabit gelirli kesimlerin büyük bir bölümünün elde ettiği gelir ağırlıklı olarak temel gıda maddelerine harcanmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artışın satın alma gücündeki azalma ile birlikte ele alınması bu yönüyle isabetli bir yaklaşım olacaktır.”

MAKAS AÇILIYOR

“2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2.825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret açlık sınırının altındadır ve her geçen gün aradaki makas açılmaktadır. Asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.772 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 946 TL’ye ulaşmıştır. Olması gereken gelir ile yapılmak gereken harcama arasındaki farkın yılsonunda yeniden belirlenecek asgari ücret tespitiyle kısmen ortadan kaldırılması da sorunu kalıcı olarak çözüme kavuşturmayacaktır. Gelir yetersizliği nedeniyle kullanılan ihtiyaç kredisi ve artan kredi kartı borcu çalışanları içinden çıkılmaz bir batağa sürüklemiştir.

Dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 44 TL, geçen yıla göre 611 TL artmıştır. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 144 TL ve yıllık 1.990 TL tutarında artmıştır. Zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama tutarı ilk defa bu ay 10 bin TL’yi geçmiştir.”

TÜRK-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ekim 2021 itibarıyla şu şekilde gelişti:

-Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,45 oranında artış gösterdi.

-Yılın ilk on ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 19.43 oranında gerçekleşti.

-Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24.61 oldu.

-Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,95 olarak hesaplandı.