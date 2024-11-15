More
Gündem

Yoksulluktan Yıldızlı Kariyere: Pedro Pascal

yoksulluktan-yildizli-kariyere-pedro-pascal

ÇALIŞKANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bugün geldiği seviyeye ulaşmak için her türlü çabayı sarf eden Pedro Pascal, yoksulluktan gelerek bu meslekte tutunmak için yıllarca çalıştı. Geçmişte yaşadığı zorlukları anarken, evsiz kalmaktan kaçınmak için dizilerde tek bölüm oynayıp harçlığını zor çıkarmak zorunda kaldığını da söyleyecekti.

GALADA KRAL İLE BİR ARAYA GELDİ

Son yıllarda Hollywood’un en dikkat çeken aktörlerinden biri haline gelen Şili asıllı oyuncu Pedro Pascal, geçtiğimiz akşam Gladyatör II filminin galasına katıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan etkinlikte, kırmızı halıya adım atarken Kral Charles’la el sıkışmayı başardı ve ayaküstü de olsa bir sohbet gerçekleştirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bakan Kurum, Bowen ile Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşme gerçekleştirdi.
Gündem

Rize’deki Deprem: Kötü Senaryoları Düşünmeliyiz

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Ersoy, Rize'deki depremin ardından burada fay hattı bulunmadığını belirterek, kıyı sakinleri için olası tehlikelere dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.