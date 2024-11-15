Yoksulluktan Yıldızlı Kariyere: Pedro Pascal

ÇALIŞKANLIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bugün geldiği seviyeye ulaşmak için her türlü çabayı sarf eden Pedro Pascal, yoksulluktan gelerek bu meslekte tutunmak için yıllarca çalıştı. Geçmişte yaşadığı zorlukları anarken, evsiz kalmaktan kaçınmak için dizilerde tek bölüm oynayıp harçlığını zor çıkarmak zorunda kaldığını da söyleyecekti.

GALADA KRAL İLE BİR ARAYA GELDİ

Son yıllarda Hollywood’un en dikkat çeken aktörlerinden biri haline gelen Şili asıllı oyuncu Pedro Pascal, geçtiğimiz akşam Gladyatör II filminin galasına katıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan etkinlikte, kırmızı halıya adım atarken Kral Charles’la el sıkışmayı başardı ve ayaküstü de olsa bir sohbet gerçekleştirdi.