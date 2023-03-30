YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili kararını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Özvar, 3 Nisan itibariyle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

YÖK Başkanı Özvar, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan öğretimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yapıyor.

YÖK Başkanı Özvar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerinde görev yapan idari personel sayısı ise 30 bin civarındadır. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir. Vefat eden öğrencilerimize ve personellerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 4 binanın yıkık 127 binanın ağır hasarlı, 642 binanın hasarsız olduğunu görüyoruz.

Kampüslerimiz daha iyi durumdadır. Birçok yerde kamu hizmetleri bu kampüslerde devam etmektedir.

Depremin etkilerini azaltmak için büyük çaba göstererek tedbirler aldık. 17 Şubat 2023 tarihinde eğitim öğretimin uzaktan yürütülmesine karar vermiştik.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

YÖK olarak 30 Mart itibariyle aldığımız yeni kararları paylaşmak için sizlerleyiz. 3 Nisan itibariyle eğitim öğretim bahar dönemine mahsus olmak üzere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilmesine karar verilmiştir.

SINAVLAR UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE

Bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak.