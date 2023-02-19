Üniversitelerde bahar dönemi 20 şubat’tan itibaren başlıyor. Deprem nedeniyle eğitim, uzaktan eğitim modeli ile yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu, sürece ilişkin sık sorulan soruları yanıtladı.

UYGULAMALI KISIMLAR NİSAN AYINDAN SONRAYA BIRAKILDI

Buna göre, derslerin teorik kısmı uzaktan eğitim ile yapılırken, uygulamalı kısımları Nisan ayından sonraya bırakılacak. YÖK, nisan ayında hibrit eğitime geçilip geçilmeyeceğini yeniden değerlendirecek.

Uzaktan öğretime devam kararı alınırsa uygulamalı eğitimler yaz döneminde yapılacak veya güz dönemine ertelenecek.

BAZI UYGULAMALI EĞİTİMLERE YÜZ YÜZE DEVAM EDİLECEK

Uygulama eğitimlerine yüz yüze devam edecek bölümler de var. Bu kapsamda, tıp fakültesinin 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri, diş hekimliği fakültesinin 4. ve 5. sınıf öğrencileri, veteriner fakültesi 5. sınıf öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencileri ile YÖK’ün belirlediği bazı programlardaki öğrenciler uygulamalı eğitimlerine yüz yüze devam edecek.

Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış öğrenciler de zorunlu stajlarını işyerlerinde yüz yüze yapacak.

BİR DÖNEM KAYIT DONDURMA HAKKI

Depremden etkilenen öğrenciler, bir dönem kayıt dondurabilecek. Öğrencilere, diğer illerde özel öğrenci olma hakkı da tanındı.

Bu haktan, deprem illerindeki üniversitelere kayıtlı olan veya birinci derece yakınları deprem bölgesinde ikamet edenler ile

uygulamalı eğitimi yüz yüze devam edeceği açıklanan bölümlerde okuyanlar yararlanabilecek.

Bu iki şartı birlikte sağlamayanlar başvuru yapamayacak.

DİLEKÇE İLE BAŞVURU

Özel öğrenci olmak isteyenlerin, üniversitelere dilekçe ile başvurması gerekiyor. Başvuruların bahar döneminin ilk 3 haftası içinde yapılabilecek.

Özel öğrencilik için ayrıca bir ücret alınmayacak.

YÖK’ten yapılan açıklamada, 6 Şubat itibarıyla gerçekleştirilemeyen güz dönemi sınavlarına ilişkin de telafi sınavları yapılacağı belirtildi.