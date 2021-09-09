YÖK’ün formasyon programı yeniden başlıyor

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, formasyon programının yeniden başlatılacağını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı’nın ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacağını bildirdi.

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“YÖK ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ güncellenmekte olup 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı, ilgili usul ve esaslar çerçevesinde yeniden başlatılacaktır. Önümüzdeki günlerde programa ilişkin ayrıntılı açıklama yapılacaktır.”