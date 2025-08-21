Haberler

Yokuşta Geri Kaçan Kamyonet Asılı Kaldı

KAMYONET UÇURUMUN KENARINDA ASILI KALDI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, yokuşu çıkarken geri kayan bir kamyonet, uçurumun kenarında asılı kalma tehlikesiyle karşılaştı. Söz konusu kamyonet, vatandaşların yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olay, Şemdinli ilçesine bağlı Bozyamaç köyü yolunda gerçekleşti. Haydar Östürün, 05 LK 087 plakalı kamyonetiyle Bozyamaç köyüne gitme çabasındaydı ki, geri kayarak uçurumun kenarında sıkıştı.

VATANDAŞLARDAN HIZLI MÜDAHALE

Durumu fark eden çevre sakinleri, duruma hemen müdahale etti. Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kalın halatları kamyonete bağlayarak aracı devrilmeden güvenli bir konuma getirdiler. Halatlarla çekilen kamyonet başarıyla güvenli bir alana alındı. Kamyonet sahibi Haydar Östürün, zor anında kendisine destek olan tüm bölge halkına teşekkürlerini iletti.

