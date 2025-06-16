Yol Ayrımında Kamyon Kazası Oldu

KAMYONUN KAZA GEÇİRDİĞİ AN ANLATILDI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, yol ayrımındaki tabela direğine çarpan bir kamyonun sürücüsü M.Ç. yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu’nun Yenidoğan Mahallesi geçişinde saat 02.00 sıralarında gerçekleşti. M.Ç. kontrolündeki 54 AIB 692 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki tabela direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sürücü kabini ezildi ve M.Ç. sıkışarak yaralandı.

KAZA SONRASI ACİL DURUM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından kaza yerini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla birlikte bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, M.Ç.’yi sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibi, M.Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralı sürücü Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

TRAFİK AKIŞI ETKİLENDİ, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle D-100 yan yolda trafik bir süre aksadı. Kamyon, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldığında ise trafik normal seyrine döndü. Polis, kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlattı.