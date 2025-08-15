Yol Çalışmalarının Yüzde 83’ü Tamamlandı

YOL ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat-Niksar yolu güzergahında başlayan bölünmüş yol çalışmalarının yüzde 83’ünün tamamlandığını belirtti. Çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Karayolları 7’nci Bölge Müdürü Serdar Ateş ve Ak Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ile birlikte Tokat-Niksar güzergahında bir araya gelen Arslan, toplamda 30 kilometrelik yolun 2026 yılının sonuna dek bitirilmesinin planlandığını ifade etti.

YOLUN GELECEĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Mustafa Arslan, “Yolun bitmemesi diye bir şey yok, inşallah bitecek. Yani yolumuz bitecek. Biz yolun bitmesi için çalışıyoruz. Ödeneklerle ilgili şu anda bir problemimiz yok. Ama yapım zorlukları var. Gördüğünüz gibi, yaklaşık 1,5 kilometreye yakın bir tünel inşaatımız var. Çift tüp. Yine coğrafyanın getirdiği zorluklar var. Hemen yanında açık kanal inşaatı var. Yani tünel inşaatı kadar zor. Onun yanında dolgular var. Coğrafya çok zor. Bu yüzden inşaat zaman alıyor. Biz de hızlı bitsin diye hep beraber çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımızın yüzde 83’ü tamamlandı” dedi.

PROJELER VE GELİŞMELER

Ak Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ise, “Hayırlı olsun. Güzel bir çalışma. Allah kazadan beladan korusun inşallah, bütün çalışanlarımızı. Tabii sadece Niksar yolu değil, Tokat’ımızın her bölgesinde yapılan yol çalışmaları ve diğer faaliyetleri değerli vekillerimiz takip ediyor. İlgililerden bilgiler alıyorlar. Eğer ödenek yetersizliği varsa, bununla ilgili çalışmaları yapıyorlar ve ödenek aktarılmasını sağlıyorlar. Sadece yol çalışmaları değil, bütün çalışmaları tek tek takip ediyoruz. Bugün de Ulaştırma Bakanımız Sivas’ta bir müjdeli haber verdi. İnşallah 23 Eylül’de Çamlıbel Tünelimizin ihalesi yapılacak. Tokat’ımıza hayırlı olsun. O, ulaşım aksını ciddi anlamda rahatlatacak bir çalışma olacak” şeklinde konuştu.