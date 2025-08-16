Yol İçin Günde 150-200 Lira Gidiyor

YOĞUN YAŞAM GİDERLERİ

Toplu taşıma ücretlerindeki artışla ilgili olarak görüşlerini dile getiren 63 yaşındaki emekli İsmail Gürler, “Bugünkü hayat şartlarında kişilerin yol parasını bile düşünüyor olması herkesi zor duruma düşürecek. Engelliyim. Engelli kartımla ücretsiz ulaşım sağlıyorum. Ancak, hesap ettiğim zaman sadece yol parası için günde 150-200 lira harcamam gerekiyor. Yol parası verenleri bu durum zorlar” ifadelerini kullandı.

AİLESEL ULAŞIMDAKİ SORUNLAR

59 yaşındaki ev kadını Belgin Özdemir ise toplu taşıma kullanımlarında yaşadıkları zorlukları dile getirerek, “Ailece bir yere giderken toplum ulaşımı kullanıyoruz. Zam gelmesin, emekliyiz, anca yetiştirebiliyoruz. İZBAN’dan da aktarmayı kaldırmasınlar. Biz emekliyiz ama her gün işe gidip gelen çalışanlar için de bu uygulama kötü olur. Aktarmanın kaldırılması taraftarı değilim” şeklinde konuştu.