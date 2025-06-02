Yol Trafiğe Kapandı, Yaralı Var

KAZA SONRASI YOL KAPATILDI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olayın ardından sık sık benzer kazaların yaşandığını vurgulayan mahalleliler, bu duruma tepki göstermek amacıyla trafiği durdurdu. Kaza, akşam saat 20.00 civarında Melekbaba Mahallesi’ndeki Kudüs Caddesi’nde gerçekleşti. B.E. kontrolündeki 23 AFE 525 plakalı otomobil ile E.D.’nin sürücülük yaptığı 34 FKK 649 plakalı motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü E.D., kazada yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası, olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı takip eden mahalle sakinleri, daha önce de bölgede pek çok kaza yaşandığını belirterek güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini savundu. Bu nedenle bir grup, yolu bir süreliğine trafiğe kapatarak taleplerini dile getirdi.

POLİS MÜDAHALESİYLE YOL AÇILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak yolu tekrar trafiğe açmayı başardı. Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı kaydedildi. Mahalle sakinleri, güvenlik sorunlarına dikkat çekmekte kararlı olduklarını vurguladı.