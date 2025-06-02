Yol Verme Kavgasında Bıçak Çekildi

YOL VERME KAVGASINDA DÖNER BICAĞI TEHDİDİ

Ankara’da bir yol verme tartışması büyük bir gerginliğe dönüşüp, tehlikeli bir duruma yol açtı. Olay, Sincan – Ulus hattında çalışan bir dolmuşta gerçekleşti. İddialara göre, dolmuş şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme konusunda tartışma çıktı.

DÖNER BICAĞI ÇIKARTTI

Tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel tehdit boyutuna ulaştı. Sürücü, aracından döner bıçağını alarak dolmuş şoförünü tehdit etmeye başladı. Olay anında çevrede bulunan vatandaşlar, bu gerilim dolu anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Fakat, döner bıçağıyla tehdit eden sürücü, kaydedildiğini fark edince olayı daha fazla büyütmeden geri aracına döndü ve oradan uzaklaştı.

POLİSE ŞİKAYET

Dolmuş şoförü, meydana gelen bu korkutucu olayın ardından hemen polisi arayarak şikayette bulundu. Olayla ilgili olarak ilgili birimler inceleme başlattı.