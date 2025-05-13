Yol Verme Meselesinde Tır Şoförüne Saldırı

Olayın Gelişimi

İstanbul Başakşehir’de, yol verme sebebiyle yaşanan bir tartışma esnasında bir kişi, tırın aynasını kırarak tır şoförüne saldırdı. Yaşanan olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Bahçeşehir-Altınşehir yol ayrımında gerçekleşti.

Tartışmanın Sebebi

İddiaya göre, trafikte ilerleyen tır şoförü ile 34 FMA 876 plakalı araçtaki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle bir tartışma çıktı. Tırın önünü kesen araçtan inen iki kişi, tır şoförünün yanına geldi. Sinirlenen bir kişi, tır şoförüne saldırmayı denedi. Diğer kişi ise tırın camına vurduktan sonra şoföre ulaşmaya çalışmak amacıyla kapıyı açmaya çabaladı.

Saldırının Aşamaları

Tır şoförüne yapılan saldırı, burada durmayarak devam etti. Saldırgan, tırın yan aynasını kırdı ve otomobilden aldığı katlanır sandalyeyle aracın ön camına vurarak tır şoförüne saldırmaya çalıştı. Olayın ardından, araçtaki kişiler olay yerinden ayrıldı. Saldırı anı cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi.