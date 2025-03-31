Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Nevşehir’de yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen bir kavgada bir kişi silahla yaralandı. Talha Celepci, Nevşehir’den Derinkuyu ilçesine doğru hareket ederken, merkez Kaymaklı beldesinde kimliği belirlenemeyen iki kişi ile yol verme konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından, Talha Celepci aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Ancak, tartıştığı iki kişi de araçlarıyla onu takip etmeye başladı.

TARTIŞMA SÜRDÜ

Takip edildiğini fark eden Talha Celepci, abisi Mücahit Celepci’yi arayarak durumu bildirip yardım istedi. Derinkuyu ilçesindeki TOKİ bloklarındaki evine ulaştığında, takip eden şahıslarla burada da sözlü tartışma devam etti. Bahse konu tartışmaya, abisi Mücahit Celepci de dahil oldu. Takip edenlerden biri, yanında bulunan silahla Mücahit Celepci’yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti. Mücahit Celepci, vücuduna üç kurşun isabet etmesi sonucu yapılan ilk müdahaleden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan iki şahsın yakalanması için polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.