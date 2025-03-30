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Yol Verme Tartışması Yumruklu Kavgaya Dönüştü

YOL VERME TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, yol verme sebebiyle iki sürücü arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar bir kamera tarafından kaydedildi. Olay, Veysel Karani Mahallesi’nde dün gerçekleşti. İki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavga haline geldi.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Sokağın adeta ringe dönüştüğü anlar amatör bir kameraya yansıdı. Kavga esnasında çevredeki vatandaşlar, kavga eden sürücüleri güçlükle ayırarak durumu kontrol altına aldı. Olayın ardından bilgilere ulaşıldı.

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