Yolbaşı Köyünde Yangın Çıktı

YANGININ NEDENİ VE ZARAR GÖREN AĞAÇLAR

Siirt’in Şirvan ilçesindeki Yolbaşı köyünde meydana gelen yangında yaklaşık 100 fıstık ağacı zarar görüyor. Alınan bilgilere göre, yaşlı bir vatandaş çay demlemek için yaktığı ateşi kontrol edemeyip alevler çevredeki fıstık ağaçlarına sıçrıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılıyor ve ağaçların büyük bir kısmını etkiliyor.

KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ

Yangına ilk olarak köylüler müdahale ediyor. Olayın büyümesi üzerine, durumu kontrol altına almak üzere itfaiye ekipleri de olay yerine çağrılıyor. İtfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kontrol altına alınıyor.