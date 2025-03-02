Yolcu Güvenliği İçin Sıkı Trafik Denetimi

YOLCU GÜVENLİĞİ İÇİN TRAFİK DENETİMİ

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, yolcu güvenliğini sağlamak için yolcu taşımacılığı yapan dolmuş ve otobüslere yönelik trafik denetimi yaptı. Şehirlerarası yolcu otobüsüne sivil giysilerle binen trafik jandarması, yolculuk sırasında sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanma ve diğer trafik kuralları konularında kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜ VE YOLCULARA BİLGİLENDİRME

Trafik kontrol noktasında durdurulan otobüsün sürücü ve yolcularına kendini tanıtan trafik jandarması, araçta bulunduğu sebebi açıklayarak, sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için kurallara uyup uymadıklarını denetlediğini belirtti. Ayrıca, trafik kuralları hakkında yolculara kısa bir bilgilendirme yaparak, emniyet kemeri kullanımının önemini vurguladı.

DENETİMLER SÜRECEK

Vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla denetimlere aralıksız olarak devam edeceği ifade edildi. Bu şekilde, sürücülerin ve yolcuların trafik kurallarına uyumlarını artırmak hedefleniyor.