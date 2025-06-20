Yolcu Minibüsü Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde, seyir halindeki bir yolcu minibüsü alevlere kapıldı ve kullanılamaz hale geldi. Olayın detaylarına göre, yangın, Çanakkale-Edremit E-87 karayolunun Ayvalıburun mevkiinde gerçekleşti.

ALEV ALAN ARAÇTA DURUM

C.K. (33) tarafından kullanılan 10 M 1536 plakalı yolcu minibüsü, trafikte seyrederken aniden alev aldı. Sürücü, hemen aracı durdurup yolcuları tahliye etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, hızla yangına müdahale etti. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınan yangında, sürücü elinden hafif şekilde yaralandı. Ancak araç, tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı düşünülüyor ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı.