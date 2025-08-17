Yolcu Minibüsünden Düşen Ebe Ceylan Vefat Etti

OLAYIN DETAYLARI

Söke ilçesinde, bir yolcu minibüsünden düşen ebe Ayşe Ceylan (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Aydın’ın kırsal Bağarası Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. S.K. adlı sürücü, durağa yaklaşırken minibüsün kapısını açtı. Söke 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Ayşe Ceylan, minibüsten inmeye çalışırken dengesini kaybedip düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası hemen bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Ceylan, kaza yerinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Ceylan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, minibüs şoförü S.K. gözaltına alındı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “Söke 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi personelimiz Ebe Ayşe Ceylan’ın elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum” şeklinde ifadelerde bulundu.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Ceylan’ın cenazesinin, bugün Söke’nin kırsal Çalışlı Mahallesi’nde kılınacak olan namazın ardından toprağa verileceği bildirildi. Kazanın sebepleri hakkında yapılan soruşturma çalışmaları devam ediyor.