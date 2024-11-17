Yolcu Otobüsü Alev Aldı, Faciadan Dönüldü

YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

Samsun’dan Adana’ya seyahat eden bir yolcu otobüsü, hareket halinde motor kısmından alev almaya başladı. Otobüsün motor kısmında yükselen alevleri fark eden şoför, otobüsü güvenli bir şekilde yol kenarına park etti ve 30 yolcunun tahliyelerini sağladı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızla kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sonucunda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; fakat otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının nedenine yönelik inceleme başlatıldı.