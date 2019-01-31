İstanbul’da otobüs kazası: 2 ölü, 21 yaralı

İstanbul Kemerburgaz’da otobüs kazası meydana geldi. Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı.

Olay, saat 00.00 saatlerinde, Kemerburgaz sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gör,e saat 18.30’da Edirne-Antalya seferini yapmak üzere yolan çıkan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Durum hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kazada ağır yaralı 2 kişi kurtarılamadı. Yaralı 21 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın, şoförün otobüsün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırınca yaşandığı ileri sürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TRT