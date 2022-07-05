Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Kırklareli’nde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 25 yolcu da yaralandı.
2Kırklareli’nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Vali Ekici, Edirne’den Bodrum’a giden yolcu otobüsünün şarampole devrildiğini, kazada 1’i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin de yaralandığını ifade etti.