Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 16 Yaralı

KAZA SAMSUN’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun – Ankara karayolunun 25. kilometresinde bulunan Yosunlu mevkisinde saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Giresun’a giden Şahin Çayan’ın kullandığı 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yoldan çıkarak su kanalına girdi. Devamında, otobüsün arızalı haldeki ve yol kenarında park eden 34 FHS 815 plakalı kamyona çarpması sonucu su kanalının kenarına otobüs çıkmış oldu.

KAZADA ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucunda yolcu otobüsünün şoförü Şahin Çayan olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 16 yolcu ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş durumda. Yaralılar, ambulanslarla Samsun’daki farklı hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve kazayı yara almadan atlatan Dursun Çevik, “İstanbul’dan Giresun’a cenazeye gidiyordum. Arkada oturuyordum. Uyuyakalmışım. O sırada bir gürültü oldu. Araçta büyük bir panik yaşandı” şeklinde ifade etti. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.