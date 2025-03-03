Yolcu Otobüsü Kazasında 11 Kişi Yaralı

KAZA AYRINTILARI

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarpıp yoldan çıktı. İlk verilere göre kazada 11 kişi yaralanıyor. Olayla ilgili sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Kaza, saat 05.30 sıralarında Çanakkale-Edirne yolunun 11’inci kilometresindeki Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü çevresinde gerçekleşti.

Yunanistan’dan İzmir’e gitmekte olan 35 KY 340 plakalı Özikizler’e ait Mercedes marka tur otobüsü, sürücüsünün bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Otobüs içinde bulunan 42 yolcudan 3’ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Diğer sürücüler kazayı görünce durumu hemen polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından yaralılar Gelibolu ve Çanakkale’de tedavi altına alındı. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme süreci başladı.