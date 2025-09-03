Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi, 27 Yaralı

OTOBÜS KAZASI DETAYLARI

Şanlıurfa’da yaşanan bir olayda, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 40. kilometresinde meydana geldi. Otobüs, Van’dan Hatay’a gitmekte olan 59 yaşındaki Şakir Alican’ın kontrolünden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

YARALILARA MÜDAHALE

Olay anında otobüste bulunan 43 yolcudan bazıları, kendi çabalarıyla otobüsten çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralanan 27 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere taşındı. Alınan bilgilere göre, acil servislerde tedaviye alınan yaralılar arasında 3 kişinin durumu ciddi olarak değerlendiriliyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.