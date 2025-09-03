Haberler

Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi, 27 Yaralı

OTOBÜS KAZASI DETAYLARI

Şanlıurfa’da yaşanan bir olayda, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 40. kilometresinde meydana geldi. Otobüs, Van’dan Hatay’a gitmekte olan 59 yaşındaki Şakir Alican’ın kontrolünden çıktı ve şarampole yuvarlandı.

YARALILARA MÜDAHALE

Olay anında otobüste bulunan 43 yolcudan bazıları, kendi çabalarıyla otobüsten çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gelen ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Yaralanan 27 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere taşındı. Alınan bilgilere göre, acil servislerde tedaviye alınan yaralılar arasında 3 kişinin durumu ciddi olarak değerlendiriliyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

T3 Vakfı Başkanı Hıdır, Teknoloji Yarışmalarını Duyurdu

T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST 2023'teki kuantum teknolojileri yarışmasının yenilikleri ve gençlerin bu alandaki deneyim kazanmalarının önemini vurguladı.
Haberler

“Üniversite Açılış Tarihleri Ne?” Merak Ediliyor

Yeni eğitim yılı için üniversitelerin açılış tarihleri öğrenciler arasında merak konusu oldu. Kampüslere dönüş tarihleri araştırılıyor. Güz dönemi ne zaman başlayacak?

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.