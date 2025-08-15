Haberler

Yolcu Otobüsü Ve Traktör Çarpıştı

OTOBÜS VE TRAKTÖR ÇARPIŞTI

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir yolcu otobüsü ile traktör arasında yaşanan çarpışmada 8 kişi yaralandı. Olay, ilçe merkezi Üç yol mevkiinde gerçekleşti. A.Ş. tarafından kullanılan 36 SD 978 plakalı traktör ile F.O. tarafından sürülen 34 PV 8658 numaralı yolcu otobüsü çarpıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılardan 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye ulaşım sağlanarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken kazanın detayları üzerine inceleme başlatıldı.

