Yolcu Otobüsü Yangın Çıkardı, Tahliye Edildi

OTOBÜSTE DUMAN YÜKSELDİ

Tekirdağ’ın Altınova Mahallesi, Malkara yolu üzerinde, Eskişehir’den yolcuları alan ve Çanakkale üzerinden İstanbul’a giden otobüsten, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, durumu hemen fark edip otobüsü yol kenarındaki bir benzinliğe çekip durdurdu.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla ulaştı. Yolcular güvenli bir şekilde otobüsten tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Aynı zamanda jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tahliye edilen yolcular, başka bir otobüse aktarılarak güvenli bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangınla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı ve ilgili makamlar konuyla alakalı daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor.