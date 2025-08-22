Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı, 5 Yaralı

OTOBÜS KAZASI VE YARALILAR

Erzincan’da meydana gelen bir olayda, yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Bu kazada 1 çocukla birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. A.K. yönetimindeki 34 YY 4201 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Sansa Deresi mevkisinde savrularak yol dışına sürüklendi. Olayın ardından hemen ihbarlar yapıldı ve kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişiler arasında otobüsün uyku bölümünde bulunan ikinci şoför C.T. (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller sonucunda, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Otobüsün, Erzurum’dan Antalya’ya gitmek üzere yola çıktığı ve toplamda 19 yolcu taşıdığı belirtildi.