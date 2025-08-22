Haberler

Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı, 5 Yaralı

OTOBÜS KAZASI VE YARALILAR

Erzincan’da meydana gelen bir olayda, yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Bu kazada 1 çocukla birlikte toplamda 5 kişi yaralandı. A.K. yönetimindeki 34 YY 4201 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Sansa Deresi mevkisinde savrularak yol dışına sürüklendi. Olayın ardından hemen ihbarlar yapıldı ve kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişiler arasında otobüsün uyku bölümünde bulunan ikinci şoför C.T. (61) ile yolculardan A.Ç. (24), E.K. (28), Y.K. (4) ve N.Y. (53) bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller sonucunda, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. Otobüsün, Erzurum’dan Antalya’ya gitmek üzere yola çıktığı ve toplamda 19 yolcu taşıdığı belirtildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale Gelibolu'da devam eden orman yangını nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 kişi tahliye edildi. Müdahale hem havadan hem de karadan sürüyor.
Haberler

Türk Yıldızları Gösterisi Büyük Heyecan Yarattı

Ahlat'ta, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı dolayısıyla düzenlenen Türk Yıldızları gösterisi yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar akrobasi ve alçak uçuşları büyük bir heyecanla izledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.